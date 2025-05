Spilamberto capitale del gusto con lo Street food festival

Spilamberto, capitale del gusto, ospita di nuovo il celebre Street Food Festival, un evento itinerante che celebra la cultura dello street food in Italia. Dopo il grande successo delle scorse edizioni, il festival torna con un’offerta gastronomica unica e intrattenimento per tutte le età . Un appuntamento imperdibile, gratuito, per vivere emozioni culinarie e divertimento in un’atmosfera vivace e coinvolgente.

Torna a Spilamberto, dopo il successo delle passate edizioni, l'originale festival itinerante che porta in giro per l'Italia il meglio della cultura street: un'esperienza gastronomica e di intrattenimento perfetta per tutte le età. Spilamberto Street food festival è un evento ad ingresso gratuito.

