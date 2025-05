Spike Lee | Che bello riunirsi con Denzel Washington dopo 18 anni peccato che sia l' ultima volta

A Cannes, Spike Lee ha celebrato l’incontro dopo 18 anni con Denzel Washington, definendolo un momento speciale, anche se l’ultima volta. Il regista ha parlato con entusiasmo del loro rapporto e del suo nuovo film, "Highest 2 Lowest", ispirato a Kurosawa, ricevendo applausi entusiasti dalla stampa internazionale. Un’occasione di rinascita e ricordi tra due grandi miti del cinema.

Spike Lee a ruota libera, a Cannes ha parlato anche del rapporto che lo lega al 'fratello di madre diversa' Denzel Washington. Ovazione a Cannes per il nuovo film di Spike Lee, Highest 2 Lowest, rilettura del classico di Akira Kurosawa Anatomia di un rapimento. Mentre si gode le lodi per il nuovo film, rosicando ancora per la Palma d'Oro mancata di Fa' la cosa giusta, Lee anticipa che quella con Denzel Washington sarà, probabilmente, l'ultima collaborazione tra i due. "È stata una benedizione avere questo gruppo di lavoro impegnato a realizzare film che il pubblico ama, quindi è ancora una volta una benedizione.

