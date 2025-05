Speciale apertura serale e passaggi segreti a Castello d’Albertis

Tutte le estate, da maggio a settembre 2025, torna l’evento speciale di Castello D’Albertis: “I passaggi segreti”. Ogni giovedì sera, visita guidata alla scoperta dei luoghi “nascosti” della dimora del Capitano, con aperture serali che rendono ancora più magico e misterioso il Museo delle Culture del Mondo. Un’occasione unica per scoprire il castello in modo insolito e affascinante.

Tutti i giovedì dal 22 maggio all'11 settembre 2025 "I passaggi segreti di Castello D'Albertis" Visita accompagnata alla scoperta dei luoghi "nascosti" della dimora del Capitano Torna l'estate e tornano le aperture serali del giovedì di Castello D'Albertis Museo delle Culture del Mondo, per.

