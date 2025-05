SpaceX lanciato razzo con 23 satelliti per sistema Starlink

Nella notte di martedì, un razzo Falcon 9 di SpaceX è stato lanciato da Cape Canaveral, Florida, portando in orbita 23 satelliti per il sistema Internet Starlink. Questo nuovo lancio rafforza la rete globale di connessione, sottolineando l'impegno di SpaceX nel migliorare la copertura e l’accesso all'Internet in tutto il mondo.

Un razzo SpaceX Falcon 9 è stato lanciato da Cape Canaveral, in Florida, nella tarda notte di martedì. SpaceX ha spiegato su X che il razzo trasporta in orbita 23 satelliti per il sistema Internet Starlink. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - SpaceX, lanciato razzo con 23 satelliti per sistema Starlink

Leggi anche questi approfondimenti

Il razzo SpaceX porta in orbita nuovi satelliti Starlink

Martedì mattina, un razzo SpaceX è decollato dalla base spaziale di Cape Canaveral, portando in orbita 28 nuovi satelliti per il sistema internet Starlink.

Missile lanciato dallo Yemen contro Israele, a Gerusalemme suonano le sirene

Un missile balistico lanciato dagli Houthi in Yemen verso Israele è stato intercettato con successo dalle Forze di Difesa israeliane.

Mobilità docenti 2025, ecco i posti disponibili per i trasferimenti. Pubblicazione esiti il 23 maggio

La mobilità docenti per l'anno scolastico 2025-2026 si avvicina, con la pubblicazione degli esiti prevista per il 23 maggio.

Se ne parla anche su altri siti

SpaceX, lanciato razzo con 23 satelliti per sistema Starlink

Secondo msn.com: (LaPresse) Un razzo SpaceX Falcon 9 è stato lanciato da Cape Canaveral, in Florida, nella tarda notte di martedì. SpaceX ha spiegato su X che il razzo trasporta in orbita 23 satelliti per il sistema ...

SpaceX, lanciato razzo Falcon 9 con satelliti Starlink

Segnala msn.com: Il razzo SpaceX che trasporta i satelliti Starlink è stato lanciato dallo SpaceX Launch and ... Space X ha precisato che il razzo ha portato in orbita 23 satelliti per il sistema internet Starlink.

SpaceX lancia altri 23 satelliti Starlink: il video del decollo da Cape Canaveral

Come scrive msn.com: Il primo stadio del razzo è atterrato sulla piattaforma galleggiante "Just read the instructions". Si tratta del 449° atterraggio riuscito di un booster ...