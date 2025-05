Sorteggio Roland Garros 2025 | orario programma streaming Tutte le teste di serie

Domani, giovedì 22 maggio alle 14:00, si terrà il sorteggio dei tabelloni principali di Roland Garros 2025 a Parigi. L’evento, in diretta streaming, scoprirà le teste di serie e il percorso dei principali favoriti, in attesa dell’inizio del secondo Slam dell’anno, dal 25 maggio all’8 giugno, sulla celebre terra rossa.

Domani, giovedì 22 maggio (ore 14.00), andrà in scena a Parigi il sorteggio dei tabelloni principali del singolare maschile e femminile del Roland Garros 2025. Il secondo Slam dell'annata terrà banco a partire dal 25 maggio fino all'8 giugno sula celebre terra rossa della capitale francese. Le qualificazioni in corso di svolgimento in questi giorni definiranno il quadro della situazione. I due tabelloni prevederanno 128 giocatori e 128 giocatrici al via, con 32 teste di serie per i main draw citati.

Dal 25 maggio all'8 giugno, il Roland Garros 2025 prenderà vita, attirando l'attenzione degli appassionati.

Il sorteggio di Roland Garros 2025 si avvicina, con il ranking ATP che definirà le teste di serie. Jannik Sinner, tra favoriti e possibili avversari da evitare, aspetta di scoprire il suo percorso nel tabellone principale.

Con l'ottavo posto nel ranking ATP, Musetti è certo di essere tra le teste di serie a Roland Garros 2025.

Domani, giovedì 22 maggio (ore 14.00), andrà in scena a Parigi il sorteggio dei tabelloni principali del singolare maschile e femminile del Roland Garros

Tennis - Slam | Giovedì il sorteggio: Swiatek campionessa in carica è la mina vagante. Jas ai quarti potrebbe avere lei, Andreeva, Keys o Zheng

(Adnkronos) - Tutto pronto per il Roland Garros 2025. Jannik Sinner è pronto a tornare in campo per il secondo Slam della stagione, dopo aver già visto gli Australian Open ed essere stato battuto nell