Sorrento | mazzette arrestato in flagranza il sindaco Massimo Coppola

Sorrento: arrestato in flagranza di reato il sindaco Massimo Coppola durante un blitz della Guardia di Finanza. L’operazione, coordinata dalla Procura, al momento mantiene il massimo riserbo sui dettagli, ma segna una svolta importante nella politica locale. Restano da chiarire le accuse e le motivazioni dell’arresto, mentre la comunità osserva con attenzione gli sviluppi di questa vicenda.

Sorrento. Blitz della Guardia di Finanza, arrestato in flagranza di reato il sindaco di Sorrento Massimo Coppola. Non sono ancora noti i dettagli dell'operazione, coordinata dalla Procura di. 🔗Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Sorrento: mazzette, arrestato in flagranza il sindaco Massimo Coppola

Durante un blitz delle Finanza in provincia di Napoli, il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, è stato catturato in flagranza di reato mentre riceveva una mazzetta.

