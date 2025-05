Sorrento | mazzette arrestato in flagranza il sindaco Massimo Coppola

Sorrento, un'operazione della Guardia di Finanza ha portato all'arresto in flagranza del sindaco Massimo Coppola. L'intervento, coordinato dalla Procura di Torre Annunziata, ha svelato un coinvolgimento in pratiche illecite, suscitando grande clamore. La vicenda rappresenta un duro colpo alla gestione amministrativa della città e apre un'ombra su possibili intricate collusioni.

Sorrento. Blitz della Guardia di Finanza, arrestato in flagranza di reato il sindaco di Sorrento Massimo Coppola. L'operazione è stata coordinata dalla Procura di Torre. 🔗Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Sorrento: mazzette, arrestato in flagranza il sindaco Massimo Coppola

