Si mette alla guida con tasso alcolemico superiore al limite scatta la denuncia

Continuano incessanti i controlli dei carabinieri di Copparo, che nel recente blitz hanno arrestato un ricercato, denunciato tre persone e segnalato due consumatori di droga. È severa anche la lotta contro chi guida in stato di ebbrezza: chi viene trovato con tasso alcolico superiore al limite rischia la denuncia. Il servizio rafforza l’impegno per la sicurezza e il rispetto delle norme su tutto il territorio.

Continua senza sosta il capillare controllo del territorio da parte dei carabinieri della Compagnia di Copparo. Nello scorso lunedì 19 maggio, sono stati effettuati un arresto su ordine di carcerazione, tre denunce a piede libero e due segnalazioni per uso personale di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito dei capillari controlli dei carabinieri di Copparo, sanzioni e denunce sono state numerose.

A Segni, lungo via Carpinetana, una donna di 79 anni al volante con tasso alcolemico fuori norma ha causato un incidente uscendo di strada e finendo in un campo.

