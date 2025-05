Si finge carabiniere per truffare un' anziana denunciato un 26enne

I carabinieri di Petralia Sottana hanno denunciato un 26enne catanese, già noto alle forze di polizia, per aver finguto di essere un carabiniere e aver truffato un’anziana del luogo. La donna aveva segnalato ai militari l’inganno subito a fine aprile, contribuendo così a svelare una pericolosa serie di raggiri.

I carabinieri della stazione di Petralia Sottana (provincia di Palermo) hanno denunciato in stato di libertà un 26enne catanese, già noto alle forze di polizia, accusato di truffa aggravata ai danni di un'anziana petraliese. La donna, a fine aprile, si era rivolta ai militari formalizzando una.

Carini, si finge carabiniere per truffare un'anziana: denunciato un 34enne del Catanese

Un 34enne di Paternò, noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dai Carabinieri di Carini per aver finto di essere un carabiniere e truffato un’anziana donna di 82 anni.

