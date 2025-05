Sheinbaum annuncia omicidio di Ximena Guzmán e José Muñoz a Città del Messico con sospetti sui cartelli

Durante una conferenza stampa, la presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha annunciato l'omicidio di due funzionari, Ximena Guzmán e José Muñoz, provocato dai sospetti sui coinvolgimenti dei cartelli. La notizia sconvolgente sottolinea la grave minaccia della criminalità organizzata nella capitale, evidenziando l’urgenza di azioni decisivi per garantire sicurezza e giustizia.

Durante la sua conferenza stampa del mattino, la presidente del Messico, Claudia Sheinbaum, ha ricevuto una notizia sconvolgente: si trattava dell'omicidio di due funzionari, Ximena Guzmán e José Muñoz. Mentre si trovava ancora nella sala insieme ai giornalisti, in attesa che una collaboratrice iniziasse a parlare dal palco, il ministro della Sicurezza, Omar García Harfuch,

