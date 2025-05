Sfruttamento del lavoro | Dior chiusa l’istruttoria Antitrust

Dior ha chiuso l'istruttoria antitrust annunciando un accordo da due milioni di euro in cinque anni, destinati a finanziare iniziative contro lo sfruttamento del lavoro. Dopo aver suscitato polemiche alcuni anni fa, l'azienda si impegna a promuovere pratiche etiche, dimostrando attenzione alla responsabilità sociale e al rispetto dei diritti dei lavoratori.

Dior ha raggiunto un’intesa con l’Antitrust: pagherà due milioni di euro in cinque anni per finanziare attività anti-sfruttamento sul lavoro. L’accordo è stato reso noto questa mattina dall’autorità garante per la concorrenza e il mercato. Dior era finita nell’occhio del ciclone, qualche anno fa, per essere stata accusata di avvalersi della collaborazione di aziende che . Sfruttamento del lavoro: Dior, chiusa l’istruttoria Antitrust L'Identità. 🔗Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Sfruttamento del lavoro: Dior, chiusa l’istruttoria Antitrust

Scopri altri approfondimenti

Dior, chiusa istruttoria Antitrust: 2 mln contro sfruttamento lavoro

L'Antitrust ha chiuso l'istruttoria avviata nel luglio 2024 contro Christian Dior, senza riscontrare illeciti, ma accettando impegni vincolanti.

Antitrust chiude istruttoria su Christian Dior: 2 milioni per contrastare lo sfruttamento lavorativo

L'Antitrust ha chiuso l’istruttoria avviata a luglio 2024 contro Christian Dior, imponendo un sostegno economico di 2 milioni di euro per contrastare lo sfruttamento lavorativo.

Oroscopo di oggi mercoledì 14 maggio: amore, lavoro, fortuna. Le previsioni segno per segno

Oggi, mercoledì 14 maggio, l'oroscopo offre previsioni dettagliate per ogni segno zodiacale, illuminando gli aspetti di amore, lavoro e fortuna.

Cosa riportano altre fonti

Dior, chiusa istruttoria Antitrust: 2 mln contro sfruttamento lavoro

Scrive tg24.sky.it: In particolare, si prevede un sostegno economico di 2 milioni di euro in 5 anni da destinarsi a specifiche iniziative - aperte anche ad altri brand della moda che producono in Italia - per ...

Antitrust, da Dior 2 milioni per le vittime di sfruttamento sul lavoro

Segnala italiaoggi.it: L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato chiude chiuso l'istruttoria avviata a luglio 2024con impegni vincolanti per il gruppo ...

Antitrust, da Dior 2 milioni contro sfuttamento sul lavoro

Segnala msn.com: ROMA, 21 MAG – L’Antitrust ha chiuso l’istruttoria avviata a luglio 2024 nei confronti delle società Christian Dior Couture, Christian Dior Italia e Manufactures Dior senza accertamento di illecito, m ...