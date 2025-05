Serie A Rampulla sulla corsa Champions | Situazione incerta | tutte e tre hanno le qualità per farcela

Michelangelo Rampulla analizza l'incerta corsa alla Champions League, dove tutte e tre le pretendenti hanno le qualità per centrare l’obiettivo. In vista dell'ultima giornata di Serie A, il suo commento evidenzia l’equilibrio e l’intensità di questa fase decisiva, con il quarto posto ancora da assegnare e la possibilità che ogni squadra possa conquistarlo.

Le parole di Michelangelo Rampulla, ex secondo portiere della Juve, sulla corsa per la Champions League e il quarto posto Michelangelo Rampulla ha parlato a La Stampa in vista dell’ultima giornata di Serie A, quando domenica si deciderà la corsa Champions League, con il quarto posto ancora in ballo tra Juve, Roma e Lazio. Di . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Serie A, Rampulla sulla corsa Champions: «Situazione incerta: tutte e tre hanno le qualità per farcela»

