Sempio spunta il biglietto buttato nel cestino | Ho fatto cose brutte

Nel caso dell'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, emergono nuovi indizi che potrebbero rivoluzionare le indagini. Mentre si ipotizza il coinvolgimento di Andrea Sempio, vengono rivalutate le evidenze e i sospetti. Un percorso complesso, tra prove e ricostruzioni, apre scenari inaspettati nella ricerca della veritĂ su un delitto che ha scosso la comunitĂ .

Nel caso dell?omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, emergono nuovi indizi che potrebbero cambiare il corso dell?inchiesta. Gli inquirenti ritengono che Andrea Sempio fosse presente nella. 🔗Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Sempio, spunta il biglietto (buttato nel cestino): «Ho fatto cose brutte»

Scopri altri approfondimenti

Garlasco, blitz in casa di Sempio. Nel canale Tromello spunta un martello

Un'operazione senza precedenti ha portato alla scoperta di oggetti cruciali nelle perlustrazioni della roggia di Garlasco, tra cui un martello, potenzialmente legato a un delitto irrisolto.

Garlasco, spunta un “no” di Chiara Poggi come movente per l’assassino. Sempio: “Temevo l’arresto”

A Garlasco, il caso di Chiara Poggi prende una nuova piega: il “no” della vittima a Andrea Sempio emerge come possibile movente dell'omicidio.

Andrea Sempio, spunta uno scritto su Chiara Poggi: caccia al documento. Cosa contiene

Andrea Sempio scopre un documento riguardante Chiara Poggi, riaccendendo l'interesse su un caso che ha segnato la cronaca.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Impronte, biglietti, alibi vacillanti: gli elementi della Procura contro Andrea Sempio nel caso di Garlasco

fanpage.it scrive: La Procura riapre il caso Garlasco: il DNA sul tappetino, l'impronta insanguinata sul muro e un bigliettino gettato nei rifiuti riaccendono i riflettori ...

L'’impronta sul muro e i biglietti nei rifiuti: le carte dell’accusa contro Sempio

Come scrive milano.repubblica.it: I dubbi sull’interrogatorio di sedici anni fa: incalzato dagli investigatori, lui svenne ma il dettaglio non venne neanche annotato nel verbale ...

Andrea Sempio, oggi l'esame del Dna. Dalle telefonate alle impronte al biglietto del parcheggio, tutte le nuove prove

Scrive msn.com: La giornata di oggi, giovedì 13 marzo, sarà forse decisiva per la presunta svolta nel giallo di Garlasco: Andrea Sempio dovrebbe ... telefonate sospette e il biglietto di un parcheggio che ...