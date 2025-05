Seimila vini e duemila distillati Storia di tre amici che a Milano hanno aperto il locale dei sogni

Tre amici appassionati di vino, partiti dalla Puglia, hanno realizzato il loro sogno a Milano: un locale unico con 18.000 bottiglie di vino e 2.000 distillati, tra storia e passione. Seimila vini e duemila distillati pronti per essere scoperti, in un luogo che celebra l’amore per il buon bere e l’amicizia, rendendo ogni visita un’esperienza indimenticabile.

Tre amici appassionati di vino si sono trasferiti dalla Puglia a Milano per aprire il loro locale dei sogni: 18mila bottiglie di vino e 2.000 distillati da gustare solo in purezza 🔗Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Seimila vini e duemila distillati. Storia di tre amici che a Milano hanno aperto il locale dei sogni

Altri articoli sullo stesso argomento

Sorpresi con 50 bottiglie di champagne e vini pregiati in auto

Durante un'articolata operazione di controllo, i carabinieri di Ponte Gardena, insieme al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ortisei, hanno sorpreso due uomini di nazionalità georgiana con 50 bottiglie di champagne e vini pregiati in auto, risultando così denunciati per il possesso sospetto di merci di valore.

I vini di Toscana, Emilia-Romagna e Umbria uniti per il Meyer

Nel cuore del Valdichiana Village di Foiano, sabato 17 maggio si svolgerĂ la terza edizione di "Anteprima Cantine Aperte per il Meyer".

"I Vini nel Castello", rassegna di vini e prodotti tipici del Chianti

Il 17 e 18 maggio, Montefioralle ospita "I vini nel castello", una rassegna imperdibile dedicata al Vino Chianti Classico, Olio Extra Vergine di Oliva, Grappa e prodotti tipici delle piccole aziende locali.