Sede Cittadini del mondo | A dieci giorni dalla scadenza abbiamo ricevuto una proroga

A dieci giorni dalla scadenza dello sfratto, l’associazione Cittadini del Mondo annuncia di aver ottenuto una proroga fino al 31 ottobre per la loro sede di via Kennedy 24. Un’ulteriore tappa in un percorso di incertezza, che offre momentaneamente respiro, anche se non rappresenta una soluzione definitiva. Restate aggiornati su FerraraToday.

"Finalmente, a dieci giorni dalla scadenza prevista per lo sfratto dalla nostra sede in via Kennedy 24, abbiamo ricevuto una proroga fino al 31 ottobre". A renderlo noto è l'associazione Cittadini del mondo.

