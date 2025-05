Sebastiano Nastro è scomparso da giorni | Potrebbe essere in difficoltà

Sebastiano Nastro, 41 anni di Pagani, provincia di Salerno, è scomparso da lunedì 19 maggio. Potrebbe trovarsi in difficoltà e si stanno svolgendo ricerche. Secondo fonti, è stato avvistato a Napoli Est e vicino alla Stazione Centrale. Familiari e associazioni come Penelope Campania Odv si stanno attivando per ritrovarlo e capire le sue condizioni.

Sebastiano Nastro è un 41enne della provincia di Salerno, Pagani. È scomparso da lunedì scorso, 19 maggio, e i familiari lo stanno cercando. L'uomo, secondo l'associazione Penelope Campania Odv, pare sia stato avvistato a Napoli Est e nei pressi della Stazione Centrale. Il 41enne pesa intorno.

Pagani in apprensione per Sebastiano, scomparso nel nulla

I cittadini di Pagani sono in allerta per la scomparsa di Sebastiano Nastro, svoltasi improvvisamente ieri.

a pagani paura per la scomparsa di Sebastiano Nastro: l’uomo manca da due giorni

Da gaeta.it: La città di Pagani e le forze dell’ordine cercano Sebastiano Nastro, scomparso dal 19 maggio; avvistamenti a Napoli spingono la comunità a collaborare per ritrovarlo rapidamente.