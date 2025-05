Scrutini per giudizio sospeso ed elaborato di educazione civica in allegato un modello di verbale

Nel contesto dello scrutinio per giudizio sospeso, è fondamentale redigere verbali accurati e dettagliati. Questo modello di verbale e l'elaborato di educazione civica allegato supportano le scuole nel documentare le verifiche di recupero e le decisioni del Consiglio di Classe, garantendo trasparenza e rispetto delle procedure ufficiali.

Nel contesto delle operazioni di scrutinio per gli studenti con giudizio sospeso, le scuole sono chiamate a redigere verbali precisi e completi, che documentino l’andamento delle verifiche di recupero e le decisioni finali del Consiglio di Classe. A questo scopo, il documento presentato offre un format di verbale, comprensivo della valutazione dell’elaborato di Educazione Civica. . L'articolo Scrutini per giudizio sospeso ed elaborato di educazione civica, in allegato un modello di verbale . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

Scrutini finali per alunni con giudizio sospeso, in allegato un modello di circolare

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno scolastico, le scuole superiori si preparano alle operazioni di scrutinio per gli alunni con giudizio sospeso, necessari a valutare il percorso di recupero e poter definire il giudizio finale.

Scrutini ed esami: supplenti tra proroghe, conferme e prosecuzione servizio. RISPOSTE AI QUESITI

Gli organi scolastici affrontano questioni cruciali riguardo ai supplenti coinvolti in scrutini ed esami, tra proroghe, conferme e prosecuzioni di servizio.

