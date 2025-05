Scoperto maxi furto di energia elettrica da 37mila euro

Un maxi furto di energia elettrica da 37mila euro è stato scoperto ad Ardea, nel casolare di Montagnano. Dopo approfonditi controlli dei carabinieri di Anzio, sono stati arrestati tre persone. L’indagine, avviata da tempo, ha portato alla luce un’estesa rete di furto di energia, evidenziando l’attenzione delle forze dell’ordine contro questa illegalità.

Bemn 37mila euro di energia elettrica rubati. Accade ad Ardea, in un casolare nelle campagne di Montagnano, dove una serie di controlli e verifiche mirate dei carabinieri della compagnia di Anzio, che ha portato a tre arresti. I sospetti andavano avanti da tempo e hanno spinto i militari.

A Roma Nord, un maxi furto di energia ha provocato danni per circa 293 mila euro. Il proprietario di una location per eventi è stato scoperto aver effettuato un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica.

Una giornata di relax per un gruppo di turisti austriaci si è trasformata in un incubo a Fagagna. Durante il pranzo nel ristorante Casale Cjanor, ignoti ladri hanno colpito il loro pullman parcheggiato, mettendo in evidenza un preoccupante aumento dei furti nella zona.

Due uomini sono stati condannati a Bologna per un maxi furto di Rolex avvenuto nel 2020 a San Giovanni in Persiceto.

