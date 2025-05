Scontro frontale la denuncia di una donna | Io travolta in pieno sono viva per miracolo

Lunedì scorso a San Sebastiano al Vesuvio, una donna ha denunciato un grave incidente: un sorpasso azzardato a forte velocità e un impatto frontale su via Libertà. Miracolata, è uscita illesa nonostante danni ingenti alle vetture, tra cui un'auto distrutta e uno pneumatico strappato. Un episodio che solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sulla responsabilità alla guida.

Un sorpasso azzardato a forte velocità, poi l’impatto frontale contro un’altra auto. È accaduto lunedì scorso, a San Sebastiano al Vesuvio, su via Libertà. Nonostante i danni ingenti riportati dai veicoli - con una delle auto distrutta nella parte anteriore e uno pneumatico strappato - non si. 🔗Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Scontro frontale, la denuncia di una donna: "Io travolta in pieno, sono viva per miracolo"

