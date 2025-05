Sconto sulla casa in Fvg | ecco come funziona il nuovo portale

Dal 26 maggio, i proprietari di immobili in Friuli Venezia Giulia potranno usufruire di uno sconto sulla casa grazie al nuovo portale di Insiel. Attivo da lunedì pomeriggio, permetterà di richiedere l'aliquota ridotta sull'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA), semplificando le procedure e offrendo vantaggi concreti per i proprietari nella regione.

Cambia tutto per i proprietari di immobili in Friuli Venezia Giulia. Dalla prossima settimana, lunedì 26 maggio indicativamente dalle ore 16, sarà online il nuovo portale sviluppato da Insiel che permetterà di richiedere l'aliquota ridotta sull'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA).

