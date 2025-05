Sciopero treni | il 23 maggio si ferma il trasporto su ferro Gli orari e le fasce garantite

Il 23 maggio si ferma il trasporto ferroviario a livello nazionale a causa di uno sciopero generale, influenzando anche i pendolari della provincia di Latina. Oltre alle modifiche sulla Roma-Napoli, saranno garantite alcune fasce orarie. Giorni difficili per chi viaggia in treno, con servizi ridotti e disagi previsti per gli utenti.

Sono giorni difficili anche per i pendolari e i viaggiatori della provincia di Latina che si muovono con i treni. Oltre alle modifiche ad alcune corse per lavori sulla Roma-Napoli in programma in questi giorni, venerdì 23 maggio è invece in calendario uno sciopero nazionale del trasporto. 🔗Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Sciopero treni: il 23 maggio si ferma il trasporto su ferro. Gli orari e le fasce garantite

Ancora uno sciopero dei treni in arrivo a maggio: stop di 23 ore

A maggio si preannuncia un nuovo sciopero dei treni, con un fermo di 23 ore. Sabato 17 maggio, oltre all'agitazione del personale regionale Trenitalia indetta da Orta Trasporti, è prevista anche un'agitazione nazionale, alimentando preoccupazioni per i pendolari del novarese e di altre aree.

Sciopero treni 17 maggio: revocato. Stop alla circolazione venerdì 23

È stato revocato lo sciopero nazionale del personale del gruppo FS italiane, originariamente previsto per sabato 17 maggio 2025.

Sciopero dei treni rinviato dal 17 al 23 maggio 2025: si annuncia l’ennesimo venerdì nero in Lombardia

Il tanto temuto venerdì nero in Lombardia si avvicina. Lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario, inizialmente programmato per il 17 maggio 2025, è stato rinviato al 23 maggio.

