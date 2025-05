Scarlett Johansson è nella sua Old Hollywood era | diamanti e Prada per il Festival di Cannes 2025

Scarlett Johansson incanta Cannes 2025 con un look che richiama l’eleganza di Hollywood degli anni d’oro. Tra diamanti, Prada e un debutto alla regia, la star ha saputo unire glamour moderno e fascino retrò, conquistando il red carpet con stile sofisticato e senza tempo. Un'apparizione indimenticabile, simbolo di classe e versatilità.

Scarlett Johansson ha conquistato la Croisette. E non solo per il debutto alla regia con Eleanor The Great, ma anche per un look da tappeto rosso che ha saputo fondere glamour contemporaneo e fascino d’altri tempi. Al Festival di Cannes, l’attrice è apparsa in una lunga e morbida creazione color azzurro firmata Prada, avvolta in modo impeccabile sul corpo e resa ancora più spettacolare da un dettaglio insolito: due drappeggi posteriori perfettamente simmetrici che si muovevano leggeri ad ogni passo, senza mai spezzare l’armonia della silhouette. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Scarlett Johansson è nella sua Old Hollywood era: diamanti e Prada per il Festival di Cannes 2025

