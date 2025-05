Sassaiole aggressioni e liti sugli autobus | la mappa delle linee catanesi più pericolose

Negli ultimi tempi, gli autobus catanesi sono teatro di episodi di violenza, furti e liti tra passeggeri. Martelli frangivetro, cunei blocca ruota e aggressioni rendono insicure le corse quotidiane, creando una mappa delle linee più pericolose. Questi episodi mettono a rischio la sicurezza di utenti e autisti, evidenziando l’urgenza di interventi per garantire un trasporto pubblico più sicuro.

Martelli frangivetro rubati, cunei blocca ruota lanciati dai finestrini, bande di teppisti che seminano il panico tra gli utenti e liti tra passeggeri che mettono a rischio la sicurezza degli altri. Sono solo alcuni degli episodi di cronaca più recenti, verificatisi a bordo dei bus dell'Azienda.

