Sarno torna al Medioevo | Sfida alla corte Aragonese apre il ciclo Memorie di un cantastorie

Tempo di lettura: 3 minuti Storia, cultura e identità si incontrano ai Giardini di Villa Lanzara sabato 24 maggio: laboratori per bambini, duelli medievali, falchi, musica e sapori locali per rievocare l’orgoglio sarnese e riscoprire le sue radici storiche. Un tuffo indietro nel tempo tra i fasti della corte aragonese, i duelli cavallereschi, la poesia dei cantastorie e la saggezza degli studiosi locali. Sabato 24 maggio, alle ore 16:30, i Giardini di Villa Lanzara ospiteranno “Sfida alla corte Aragonese – Memorie di un cantastorie”, primo appuntamento di un ciclo di tre eventi ideati per unire sette associazioni del territorio nel segno della storia, della cultura e della memoria collettiva. 🔗Leggi su Anteprima24.it