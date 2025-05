San Giorgio del Sannio irregolarità in un’azienda agricola | sequestrati 406kg di prodotti

Durante controlli preventivi nel territorio di San Giorgio del Sannio, i militari e il personale del SIAN hanno scoperto irregolarità in un’azienda agricola, sequestrando 406 kg di prodotti alimentari non conformi alle norme sanitarie. L’intervento evidenzia l’importanza dei controlli per tutelare la salute dei consumatori e garantire la legalità nel settore agricolo.

Tempo di lettura: 2 minuti Nell'ambito di programmati controlli del territorio, i militari del Nucleo di San Giorgio del Sannio, operando congiuntamente al personale del SIAN (Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione), hanno condotto un'ispezione presso un'azienda agricola in San Giorgio del Sannio. L'attività di controllo, mirata alla verifica dell'utilizzo sostenibile dei fitofarmaci in conformità con le normative vigenti, ha portato alla luce diverse anomalie. In particolare, sono state contestate all'azienda la mancata tenuta del registro dei fitofarmaci, in violazione dell'Art.

