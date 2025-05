San Cesareo approvato il nuovo contratto per la gestione della raccolta differenziata e igiene urbana

Il Consiglio Comunale ha approvato il nuovo contratto di gestione dei rifiuti e dell’igiene urbana per San Cesareo, affidandolo alla società AET per altri sette anni. Questa decisione assicura continuità, efficienza e miglioramento dei servizi ambientali, contribuendo a un municipio più pulito e sostenibile per tutti i cittadini.

Con il Consiglio Comunale dei giorni scorsi, è stato approvato il nuovo contratto di servizio per la gestione dei rifiuti urbani e dell'igiene ambientale, con l'affidamento in house alla società AET per altri sette anni. "Con questa approvazione, garantiamo la continuità e la qualità del.

