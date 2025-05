Rutte | Rafforzare i legami Nato-UE contro le minacce comuni

Rutte ha sottolineato l’importanza di rafforzare i legami tra NATO e UE per affrontare efficacemente le minacce globali. Con l'espansione militare cinese e le tensioni provenienti dalla Russia, una maggiore cooperazione è fondamentale per garantire sicurezza e stabilità europea.

