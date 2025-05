Roma | Evoluzione tecnico post-Ranieri mercato Dahl e Gourna-Douath e rinnovi in bilancio

Mentre la Roma si prepara ai cruciali match finali contro il Torino, il club lavora sull’evoluzione tecnica post-Ranieri, con rinnovi e azioni sul mercato, tra Dahl e Gournadouth. Nell’attesa, i tifosi dibattono sui social, tra notizie contrastanti e speranze di un progetto futuro più solido, in un clima di tensione e ambizione per superare le sfide della stagione.

Nel clima dell'attesa per i 90 minuti decisivi contro il Torino nelle ultime giornate di campionato, la Roma non perde tempo nel pianificare un futuro che superi l'era Ranieri. I tifosi giallorossi discutono animatamente sui social e in radio, tra notizie contrastanti e affermazioni che alimentano suggestioni riguardo al prossimo tecnico della squadra. Oscillazioni nel .

