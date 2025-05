Roma crederci fino alla fine | Dybala e Pellegrini guidano la carica

Roma crede fino all'ultimo, con Dybala e Pellegrini a guidare la carica. Nonostante un punto di svantaggio dalla Juventus, i giallorossi devono vincere contro il Torino e sperare in un risultato favorevole contro il Venezia di Di Francesco. Una combinazione difficile, ma non irrealizzabile, alimentata dalla determinazione di una squadra che non si arrende mai.

Il destino della Roma non è nelle proprie mani. Con un punto di ritardo dalla Juventus, i giallorossi devono fare il loro dovere contro il Torino e poi affidarsi al Venezia di Di Francesco per strappare anche solo un pareggio contro i bianconeri. Uno scenario complicato, ma non impossibile, soprattutto in un finale di stagione ricco di sorprese. Mister Ranieri ha giĂ sottolineato quanto la qualificazione in Champions dipenda da una serie di incastri poco probabili. Ma dentro lo spogliatoio romanista, l’atmosfera è diversa. 🔗Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, crederci fino alla fine: Dybala e Pellegrini guidano la carica

Scopri altri approfondimenti

Zielinski: «Vittoria di qualità e meritata. Inter, crederci fino alla fine!»

Dalla trionfale vittoria contro il Torino alla lotta per lo scudetto, fino alla finale di Champions League: Piotr Zielinski condivide le sue emozioni e riflessioni sulla sua esperienza all'Inter.

Svilar-Roma, ci siamo: accordo vicino per il rinnovo fino al 2030

Mile Svilar e la Roma sono a un passo dal rinnovo del contratto fino al 2030. Sebbene non ci sia ancora un annuncio ufficiale, le trattative sono avanzate e ormai ai dettagli.

Scudetto, Ze Maria: «Sarà un finale stupendo! Napoli e Inter se la giocheranno fino alla fine..»

ZĂ© Maria, ex giocatore dell'Inter, ha condiviso le sue impressioni sul vibrante duello per lo scudetto tra Napoli e Inter.

Cosa riportano altre fonti

Ranieri 'bisogna sempre crederci, fino alla fine'

Da msn.com: (ANSA) - ROMA, 29 MAR - "Bisogna sempre crederci fino alla fine. Era una partita difficile però la squadra è entrata in campo molto concentrata. Abbiamo sbagliato due gol facili e poi abbiamo ...

Atalanta-Roma, Ranieri: “Giochiamocela fino alla fine. Sarò un garante, lavoriamo su tutti gli aspetti; con la proprietà…”

informazione.it scrive: Vogliamo migliorare. (BlogSicilia) Altre tre, fondamentali partite, e poi Claudio Ranieri saluterà per sempre la panchina della Roma. Allenando la propria squadra del cuore, il tecnico chiuderà ...

Vertice Italia-Grecia, Meloni: 'Aspettiamo una risposta russa sul cessate il fuoco, Roma e Atene vicine a Kiev fino alla fine'

Segnala ansa.it: Affrontato anche il tema della pace in Medio Oriente: "Continuiamo a lavorare per la fine delle ostilità ... conferenza stampa con Giorgia Meloni a Roma, parlando di questioni come "energia ...