Roma continua la ricerca del successore di Ranieri | il no di Klopp Gasperini non si scopre il sogno però rimane lui

Roma prosegue la sua ricerca del nuovo allenatore dopo l'addio di Ranieri. Mentre Klopp e Gasperini sono stati esclusi, il sogno di un grande nome rimane vivo. La società lavora intensamente per trovare la guida tecnica ideale, nel frattempo, l’ultima partita di Ranieri all’Olimpico è stata un tributo emozionante al suo secondo ciclo con i giallorossi.

La Roma al lavoro per individuare il prossimo tecnico dopo l’imminente addio di Claudio Ranieri: tutti i nomi in ballo per la panchina La Roma saluta Claudio Ranieri con un tributo emozionante: l’ultima partita all’Olimpico del tecnico romano, vinta 3-1 contro il Milan, è stata un’autentica festa giallorossa, tra cori, coreografie e commozione. Ranieri, pronto . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Roma, continua la ricerca del successore di Ranieri: il no di Klopp, Gasperini non si scopre, il sogno però rimane lui

Argomenti simili trattati di recente

ATP Roma 2025: Sinner continua, c’è Cerundolo. Avanti de Minaur

Nel fervente clima degli Internazionali d'Italia 2025, Jannik Sinner avanza con determinazione, mentre Francisco Cerúndolo e Alex de Minaur si fanno strada nel tabellone.

Andrea Camilleri continua a vivere nella memoria di chi lo ha conosciuto da vicino: la nipote Arianna Mortelliti, lo sceneggiatore Francesco Bruni e l'ex allievo Marco Presta, che insieme ad altri suoi ex allievi lo ricordano in un serata evento al Teatro Argentina di Roma

Andrea Camilleri vive ancora nei cuori di chi lo ha conosciuto. In una serata evento al Teatro Argentina di Roma, la nipote Arianna Mortelliti, lo sceneggiatore Francesco Bruni e l'ex allievo Marco Presta rendono omaggio a un uomo dai molteplici volti: nonno affettuoso, insegnante appassionato e collega generoso, il cui ricordo continua a ispirare le nuove generazioni.

LIVE Errani/Paolini-Andreeva/Shnaider 6-4, 6-4, WTA Roma 2025 in DIRETTA: FINALE!! Continua la difesa del titolo delle azzurre

Segui in diretta la finale del WTA di Roma 2025, dove le azzurre Errani e Paolini difendono il titolo contro le giovani Andreeva e Shnaider.

Approfondimenti da altre fonti

Gasperini nuovo allenatore: la telefonata prima di Roma-Milan

Secondo asromalive.it: Gian Piero Gasperini prende tempo ma è proprio il tempo la condizione che viene sempre più a mancare. Per la Roma e per chi è alla ricerca di un nuovo tecnico. A maggio la programmazione è, o dovrebbe ...

As Roma, le news sul nuovo allenatore: Allegri non è in lista. Fabregas...

Si legge su sport.sky.it: Il club giallorosso continua la ricerca del nuovo allenatore che dovrà prendere il posto di Claudio Ranieri la prossima stagione. Nella lista non c'è Massimiliano Allegri, che né in passato né di ...

Roma, prosegue la ricerca per il dopo Ranieri: un nome ora è in pole position

Da rompipallone.it: A due giorni dal posticipo contro l’Atalanta, la Roma continua a riflettere sul futuro della panchina giallorossa: un nome in pole. La sfida del monday night si prospetta particolarmente interessante.