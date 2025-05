Riviste le pene per gli Intoccabili del distretto ceramico assolti i carabinieri

Nel 2013, l'inchiesta "The Untouchables" aveva scoperto un'organizzazione criminale nel distretto ceramico di Sassuolo. Dopo anni di battaglie giudiziarie, le pene per gli "intoccabili" sono state riviste, e i carabinieri coinvolti sono stati assolti. La vicenda evidenzia le complessitĂ delle indagini e le sfide della giustizia nel contrasto alla criminalitĂ organizzata.

Una vicenda giudiziaria iniziata nel 2013 con l'inchiesta "The Untouchables" aveva portato alla luce l'esistenza di un'organizzazione criminale operante nel distretto ceramico tra Sassuolo. In primo grado, il processo aveva portato alla condanna a nove anni di reclusione per i due principali.

