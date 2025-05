Ritardi nella consegna dei Lotti dell’Area PIP di Bracigliano | le contestazioni del Gruppo Radici

I ritardi nella consegna dei lotti dell'area PIP di Bracigliano, denunciati dal gruppo Radici, rappresentano un’annosa spinosa questione. Nonostante le promesse dell’amministrazione comunale di giugno scorso, i progetti sono ancora fermi, penalizzando economia e imprenditoria locale. Una situazione che richiede interventi urgenti per evitare ulteriori danni e rilanciare lo sviluppo del territorio.

Un'opera che a distanza di anni non vede ancora la conclusione. Nel giugno dello scorso anno, l'attuale Amministrazione Comunale comunicava alla cittadinanza di una quasi imminente consegna dei lotti. Detto, non fatto. Un ritardo che può essere compromettente per l'economia locale e per gli imprenditori che hanno investito in queste strutture. Il vero insediamento delle imprese sembra ancora lontano. " I ritardi nella consegna dei lotti di questa importante infrastruttura qual è l'area Pip di Bracigliano – dichiarano i Consiglieri del Gruppo "Radici" – sta causando un inevitabile danno all'economia locale e limita le opportunità di sviluppo del nostro territorio.

