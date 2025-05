Ripristino Strada Cardinala e ponti chiesti 6 milioni di euro alla Protezione civile

Durante l'assemblea dei cittadini di Campotto, si è discusso del ripristino di strade e ponti, con l’obiettivo di ottenere 6 milioni di euro dalla Protezione Civile. Presenti il presidente della Provincia Daniele Garuti, il sindaco di Argenta Andrea Baldini e l’ingegnere capo Luca Capozzi, che hanno evidenziato l’importanza di interventi urgenti per la sicurezza e il miglioramento delle infrastrutture locali.

Lo scenario dei lavori per strade e ponti è stato il tema dell'assemblea dei cittadini di Campotto riuniti nella sede dell'ostello, dove hanno incontrato il presidente della Provincia Daniele Garuti, il sindaco di Argenta, Andrea Baldini e l'ingegnere capo della Provincia Luca Capozzi.

È stato richiesto alla Protezione civile un finanziamento di 6 milioni di euro per il ripristino della Strada Cardinala e dei ponti danneggiati, mentre per il ponte sull’Idice è stato stilato il programma del cantiere, che richiederà circa 14 settimane per essere completato. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne