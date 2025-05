Residenti stranieri nel Piacentino sono il 15% | Questione abitativa problema prioritario evidente in città e a Castello

In provincia di Piacenza, i residenti stranieri costituiscono il 14,9% con circa 42.840 persone. La questione abitativa emerge come problema prioritario, evidenziato durante la riunione del Consiglio del 20 maggio. La crescente presenza straniera rende urgente trovare soluzioni efficaci per affrontare le difficoltà abitative e favorire l'integrazione nel territorio.

Sono 42mila 840 i cittadini stranieri residenti in provincia di Piacenza, il 14,9% della popolazione presente e «la questione abitativa continua a rappresentare un problema prioritario sul territorio provinciale». Statistiche e temi illustrati nella riunione di martedì 20 maggio del Consiglio. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Residenti stranieri, nel Piacentino sono il 15%: «Questione abitativa problema prioritario, evidente in città e a Castello»

