Regionali Tomasi Fdi sugli alleati | Non mi appoggiano? Chiedete a loro non serio un mese di campagna elettorale

Tomasi di FdI esprime frustrazione per il mancato supporto degli alleati e sottolinea l'importanza del territorio nella scelta dei candidati. Resta in attesa di una sintesi nazionale e spera in una rapida definizione dei nomi, evidenziando come in questi giorni si debbano sciogliere i nodi cruciali per le prossime regionali.

"Il territorio ha espresso dei nomi, ha fatto la sua parte: vediamo il tavolo nazionale come fa sintesi per queste candidatura, spero velocemente". E ancora: "Quando sarà ufficializzato il mio nome? Non lo so, non dovete chiederlo a me. In questi giorni si dovrebbero sciogliere i nodi delle. 🔗Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Regionali, Tomasi (Fdi) sugli alleati: "Non mi appoggiano? Chiedete a loro, non serio un mese di campagna elettorale"

