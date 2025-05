Regionali in Campania Vincenzo De Luca pronto a sfidare il centrosinistra | Bonavitacola o Fortini

Vincenzo De Luca, pronto a sfidare il centrosinistra in Campania, non si lascia intimidire e decide di non rimanere in disparte. Dopo settimane di attese, è in fermento, determinato a giocare un ruolo attivo nella corsa alle regionali, sfidando Bonavitacola o Fortini. La sua lucidità e determinazione sono al centro di un crescendo politico che promette nuovi sorprese.

Ha deciso: non si farĂ cucinare a fuoco lento. E nĂ© si farĂ da parte. Anzi. Sono giorni febbrili per Vincenzo De Luca stanco di attendere un vertice con la Schlein che sa. 🔗Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Regionali in Campania, Vincenzo De Luca pronto a sfidare il centrosinistra: «Bonavitacola o Fortini»

Argomenti simili trattati di recente

Elezioni regionali Campania, Vincenzo De Luca: «La Regione non è in vendita»

Nelle imminenti elezioni regionali in Campania, Vincenzo De Luca ribadisce il suo impegno: "La regione non è in vendita".

Vincenzo De Luca: La Campania non sarĂ mai merce di scambio

Vincenzo De Luca, governatore della Campania, ha fermezza durante un recente intervento, sottolineando che la regione non sarĂ mai considerata merce di scambio.

Francesco Borrelli e le Regionali in Campania: “Rita De Crescenzo candidata? PubblicitĂ , i follower non sono voti”

Francesco Emilio Borrelli analizza le elezioni regionali in Campania, approfondendo le candidature nel centrosinistra e le strategie proposte per sostenere i redditi piĂą bassi.

Approfondimenti da altre fonti

Elezioni Regionali Campania, da Roberto Fico prima bordata a De Luca: “Paura di nessuno”

Segnala fanpage.it: Roberto Fico: “Quando si lavora pancia a terra non si ha paura di nessuno”. De Luca pensa a Bonavitacolo Fortini da candidare contro Pd-M5S.

Regionali in Campania, Vincenzo De Luca pronto a sfidare il centrosinistra: «Bonavitacola o Fortini»

Si legge su ilmattino.it: Ha deciso: non si farà cucinare a fuoco lento. E né si farà da parte. Anzi. Sono giorni febbrili per Vincenzo De Luca stanco di attendere un vertice con la Schlein che ...

Pioggia di fondi dalla Regione Campania: 30 milioni per il turismo e la cultura nel Salernitano

Segnala infocilento.it: Una delibera firmata dal governatore Vincenzo De Luca ha programmato un importo complessivo di 41 milioni 840mila euro, attingendo alle risorse previste dall’Accordo di Coesione stipulato con il gover ...