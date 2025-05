Referendum cittadinanza | col Sì diremo ai giovani di origine straniera che questo è anche il loro Paese

Il referendum sulla cittadinanza del 8 e 9 giugno è un momento decisivo per i diritti e l'inclusione delle giovani di origine straniera. Con il sì, trasmettiamo loro il messaggio che questo è anche il loro paese. Filippo Miraglia di Arci Nazionale sottolinea come raggiungere il quorum sia fondamentale per rafforzare la nostra democrazia e i diritti di tutti.

di Filippo Miraglia, responsabile Immigrazione Arci Nazionale I referendum dell’8 e 9 giugno rappresentano un passaggio importante per la nostra democrazia. Raggiungere il quorum è possibile e per farlo è importante tenere insieme la lotta per i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori con quella per il diritto alla cittadinanza. I diritti umani, i diritti civili e i diritti sociali sono sotto attacco da molti anni e le nostre democrazie, che sembravano spazi sicuri per garantirli, luoghi di emancipazione delle persone, sono diventate luoghi nei quali si afferma sempre più la legge del più forte, in sfregio ai principi fondanti della Costituzione. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Referendum cittadinanza: col Sì diremo ai giovani di origine straniera che questo è anche il loro Paese

