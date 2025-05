Referendum alla Coop Infrangibile un incontro per il sì

Giovedì 22 maggio alle 21, presso la Coop Infrangibile, si terrà un incontro pubblico organizzato da Rifondazione Comunista a sostegno dei cinque referendum su lavoro e cittadinanza, in vista del voto dell'8-9 giugno. Un momento di confronto e approfondimento per diffondere le ragioni del “sì” e rafforzare la partecipazione democratica sui temi chiave per il futuro del Paese.

Giovedì 22 maggio alle 21, presso la Coop Infrangibile (via Alessandria 16), si terrà un incontro pubblico organizzato dalla Federazione provinciale di Rifondazione Comunista a sostegno del “sì” ai 5 referendum su lavoro e cittadinanza per cui si voterà l'8 e il 9 giugno. La serata sarà. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Referendum, alla Coop Infrangibile un incontro per il sì

