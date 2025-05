Referendum 8 e 9 giugno gli ultimi sondaggi | a quanto arriverà l’affluenza

A poche settimane dai referendum sull cittadinanza e sul lavoro dell’8 e 9 giugno, gli ultimi sondaggi segnalano un’affluenza stimata tra il 31% e il 39%, inferiore alla soglia del 50% necessaria per la validità. Le previsioni preoccupano i promotori, che confidano in una partecipazione superiore per dare peso alle consultazioni.

Referendum 8-9 giugno: 26 milioni elettori, retroscena storici e il caso del divorzio

Nel giugno del '89, circa 26 milioni di elettori si trovarono di fronte a un referendum cruciale, segnando un momento di profonda riflessione per la società italiana.

Referendum di domenica 8 e lunedì 9 giugno: verifica la tua tessera elettorale

Arezzo, 12 maggio 2025 – In preparazione ai referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno, si invita la cittadinanza a controllare la propria tessera elettorale.

Referendum 8 e 9 giugno: in Brianza oltre mille volontari si mobilitano per fare rete

In vista dei referendum dell’8 e 9 giugno, la Brianza si unisce in un'importante rete organizzativa per sostenere cinque referendum cruciali su lavoro e cittadinanza.

