Referendum 8-9 giugno 429 domande per votare fuori sede a Napoli E i napoletani all’estero sono 48mila

Il referendum dell’8 e 9 giugno permette ai fuori sede a Napoli, circa 48mila napoletani all’estero, di votare senza tornare a casa. Sono 429 le domande per partecipare, riguardanti lavoro e cittadinanza, segnando una svolta nella partecipazione democratica. Questa novità offre a tanti la possibilità di esprimersi sulle questioni che li riguardano più da vicino. Continua a leggere...

Sono 429 le domande dei fuori sede che si trovano a Napoli per lavoro, studio o cure mediche che hanno chiesto di votare al Referendum dell'8 e 9 giugno su lavoro e cittadinanza. È la prima volta che gli elettori fuori sede possono votare senza rientrare nella loro città.

Referendum 8-9 giugno: 26 milioni elettori, retroscena storici e il caso del divorzio

Nel giugno del '89, circa 26 milioni di elettori si trovarono di fronte a un referendum cruciale, segnando un momento di profonda riflessione per la società italiana.

Referendum di domenica 8 e lunedì 9 giugno: verifica la tua tessera elettorale

Arezzo, 12 maggio 2025 – In preparazione ai referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno, si invita la cittadinanza a controllare la propria tessera elettorale.

Referendum 8 e 9 giugno: in Brianza oltre mille volontari si mobilitano per fare rete

In vista dei referendum dell’8 e 9 giugno, la Brianza si unisce in un'importante rete organizzativa per sostenere cinque referendum cruciali su lavoro e cittadinanza.

