Recanatese | verso una nuova governance tra dimissioni e speranze future

Dinanzi alle dimissioni del CdA, la Recanatese è in fermento, tra incertezze e speranze di una nuova governance. Il movimento attuale, alimentato dall’ottimismo di chi desidera il meglio per il club giallorosso, lascia intravedere possibili soluzioni alla complessa crisi. Un percorso che potrebbe riaccendere le speranze e rinnovare il futuro della squadra.

C’è fermento attorno alla Recanatese e comunque il fatto che, dopo le dimissioni in blocco del CdA, diverse situazioni si stanno "muovendo" non può non confortare chi ha a cuore le sorti del club giallorosso. I più ottimisti arrivano ad azzardare che una soluzione alla complessa vicenda potrebbe avvenire già nelle prossime ore e comunque entro questa settimana, ma sembra più prudente affermare che l’auspicata svolta ci sia verso la fine di questo mese. In attesa della nuova governance, l’ordinaria amministrazione viene comunque portata avanti anche per i numerosi ed importanti impegni del settore giovanile, possiamo affermare che sostanzialmente due sono le direttrici principali verso le quali si sta operando. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Recanatese: verso una nuova governance tra dimissioni e speranze future

