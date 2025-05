Reati contro la pubblica amministrazione | arrestato il sindaco di un comune del napoletano

La Guardia di Finanza ha arrestato il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, nell'ambito di indagini per reati contro la pubblica amministrazione. La Procura di Torre Annunziata, guidata dal procuratore Nunzio Fragliasso, ha aperto un procedimento nei suoi confronti. La vicenda solleva grandi interrogativi sulla gestione pubblica e sulla trasparenza istituzionale nel comune napoletano.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Guardia di Finanza ha arrestato il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola: secondo quanto si apprende la Procura di Torre Annunziata, coordinata dal procuratore Nunzio Fragliasso, contesta al primo cittadino reati contro la pubblica amministrazione. Il primo cittadino è un avvocato, 48 anni. Alle ultime elezioni del 2020 è stato eletto con un cartello di liste civiche.

La Guardia di Finanza ha arrestato Massimo Coppola, sindaco di Sorrento, per presunti reati contro la pubblica amministrazione.

