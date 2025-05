Rc Auto | calo medio in Liguria ma non a Genova

In Liguria, il mercato RC auto registra un calo medio dei premi, ma a Genova il costo resta elevato, con una media di 681,92 euro, secondo i dati di aprile 2025 dell’osservatorio Facile.it. La stabilità semestrale e i prezzi più alti rispetto alle province circostanti rendono Genova una delle città più costose per assicurare l’auto in regione.

Assicurare l'automobile a Genova costa, in media, 681,92 euro. Lo rileva l’osservatorio RC auto Facile.it sui dati di aprile 2025. I premi medi sono rimasti stabili su base semestrale. Sul territorio della città metropolitana il prezzo è più alto rispetto alle altre province. A livello regionale. 🔗Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Rc Auto: calo medio in Liguria, ma non a Genova

