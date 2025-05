Ramelli Fidanza Stagione di odio e violenza non torni mai più

A Bruxelles, al Parlamento Europeo, è stata inaugurata una mostra dedicata a Sergio Ramelli, vittima di un violento attentato di estrema sinistra 50 anni fa. Un evento simbolico che ricorda l'importanza di preservare la memoria contro odio e violenza, affinché simili tragedie non si ripetano mai più.

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Al Parlamento Europeo abbiamo inaugurato una mostra dedicata alla vicenda di Sergio Ramelli, che 50 anni fa veniva brutalmente assassinato da un commando di estrema sinistra. Portare la sua storia qui è un momento simbolicamente fondamentale nel percorso di pacificazione nazionale, di riconoscimento reciproco e di superamento di una stagione di odio politico e di violenza che non vogliamo ritorni mai più”. Lo ha detto il capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza, a margine dell’inaugurazione della mostra in ricordo di Sergio Ramelli. 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Ramelli, Fidanza “Stagione di odio e violenza non torni mai più”

L’urgenza della memoria, nella nuova stagione dell’odio

ilsole24ore.com scrive: Se è vero che solo la memoria contribuisce ad evitare che quanto è stato possa ripetersi, dovrebbe essere un’urgenza civica collettiva richiamare storie e nomi di chi è rimasto troppo a lungo solo nei ...

Ramelli, La Russa “Rigettiamo odio, impegno per vera pacificazione”

Come scrive msn.com: A prescindere dal colore politico, rigettiamo con fermezza ogni forma di odio e violenza e ci impegniamo per favorire una vera pacificazione nazionale. Sergio Ramelli vive… Sergio Ramelli vive ...

Omicidio Ramelli, Giorgia Meloni: «Sergio amava l'Italia e aveva deciso di dirlo al mondo senza odio»

Secondo ilmessaggero.it: Sergio Ramelli «amava l'Italia più di ogni altra cosa, aveva deciso di non tenerselo per sé, di dirlo al mondo senza odio, senza arroganza, senza intolleranza». Così la presidente del ...