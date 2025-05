Rai prolunga Affari Tuoi fino a luglio per contrastare The Cage di Amadeus

Rai prolunga "Affari Tuoi" fino a luglio per contrastare "The Cage" di Amadeus, mantenendo saldo il suo dominio nell’access prime time. Questa scelta strategica mira a consolidare la leadership in una stagione televisiva competitiva, adattandosi a nuove dinamiche e garantendo continuità al successo del game show, ormai protagonista stabile sul palinsesto della rete.

Il game show Affari Tuoi di Rai 1 sembra pronto a prolungare la sua presenza sulla scena televisiva fino a metà luglio, continuando a dominare la fascia dell'access prime time. La decisione, che si discosta dalle consuete scadenze di anni precedenti durante l'era Amadeus, punta a mantenere alta l'attenzione del pubblico in una stagione estiva.

