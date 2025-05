Ragazza denuncia un' aggressione sessuale sul litorale

Una serata tra amici si è trasformata in un episodio preoccupante a Jesolo, dove una ragazza di 20 anni ha denunciato un'aggressione sessuale avvenuta sul litorale nel fine settimana. Secondo quanto riportato da Il Gazzettino, la vittima si trovava con alcuni coetanei provenienti da...

Una serata tra conoscenti è sfociata in una vicenda preoccupante a Jesolo, dove una ragazza di vent'anni, nello scorso fine settimana, ha denunciato di avere subito un'aggressione sessuale. Secondo la versione riportata da Il Gazzettino, la vittima si trovava con dei coetanei provenienti dal. 🔗Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Ragazza denuncia un'aggressione sessuale sul litorale

Altre letture consigliate

Ragazza denuncia la violenza sessuale dopo aver risposto all'annuncio di lavoro: indagato

Una giovane denuncia un caso di violenza sessuale dopo aver risposto a un annuncio di lavoro. "Sono andata in quella casa per lavorare e mi ha violentato", afferma la vittima.

Ragazza denuncia una violenza sessuale a Jesolo

Una serata tra amici si trasforma in un episodio angosciante a Jesolo: una ragazza di 20 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale durante il fine settimana.

Terremoto in Serie A, il campione indagato per le violenze su una ragazza: la denuncia shock

Un nuovo scandalo scuote il calcio italiano: Oumar Solet, difensore 25enne dell'Udinese, è indagato per presunta violenza sessuale.

Cosa riportano altre fonti

Denuncia per stupro i rampolli della ‘ndrangheta, i verbali: “Frustata per punizione da zia e cugino”

Riporta fanpage.it: Dopo aver denunciato stupri di gruppo, una giovane è stata vittima di violenze da parte di familiari. Arresti per la zia e misure cautelari per il cugino, il fratello e la cognata. Parlano i verbali.

Udinese, il calciatore Oumar Solet denunciato per violenza sessuale

Secondo quotidiano.net: L’episodio sarebbe avvenuto dopo una serata trascorsa in un locale della città friulana. Ancora nessuna dichiarazione ufficiale da parte della società ...

Il calciatore dell’Udinese Oumar Solet indagato per violenza sessuale

repubblica.it scrive: Il difensore dell'Udinese Oumar Solet, 25 anni, è indagato per una presunta violenza sessuale ai danni di una ragazza. Lo riferisce il Messaggero Veneto, secondo il quale la Procura di Udine ha avviat ...