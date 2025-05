Arezzo, 21 maggio 2025 – Nasce a Arezzo QUEST, una scuola di alta formazione scientifica con il supporto pubblico e privato. L’iniziativa offre opportunità di formazione avanzata a tutti, grazie a borse di studio dedicate. L’assessore Scapecchi sottolinea l’importanza di questa iniziativa, che promuove la crescita culturale e scientifica del territorio, raccogliendo l’interesse di studenti e professionisti.

Arezzo, 21 maggio 2025 – Quest: nasce ad Arezzo una scuola di alta formazione scientifica L’assessore Scapecchi: “Una iniziativa privata di grande rilevanza. Possibilità di frequenza per tutti grazie a borse di studio” La Scuola Estiva di Alta Formazione QUEST, alla sua prima edizione, nasce dal Festival Scientifico Arezzo Science Lab, patrocinato dal Comune di Arezzo, e coinvolge come docenti alcuni dei più noti studiosi in discipline scientifiche e scienze umane. La Scuola prenderà il via il 3 giugno fino al 12 di giugno in presenza ad Arezzo. 🔗Leggi su Lanazione.it