Quarta edizione degli Eroi del Calcio a Capaccio Paestum | premiati grandi protagonisti tra campo scrivania e giornalismo

A Capaccio Paestum torna la quarta edizione degli "Eroi del Calcio", un evento che celebra i grandi protagonisti dello sport, tra campioni, giornalisti e istituzioni. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio e storia, dedicato alla Nazionale e ai valori che lo sport rappresenta. Un evento che unisce passione, memoria e riconoscimenti, valorizzando il patrimonio calcistico locale e nazionale.

A Paestum la quarta edizione de “Gli Eroi del Calcio”, con campioni, giornalisti e istituzioni per celebrare la storia della Nazionale e i valori dello sport. Torna uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di sport e di storia del calcio: “Gli Eroi del Calcio – La Storia del Calcio e della Nazionale Italiana”, giunto alla sua quarta edizione, si terrà martedì 3 giugno 2025, alle ore 18:30, presso il Mec Paestum Hotel. Un evento che intreccia sport, territorio e valori umani, organizzato da Antonio Ruggiero e promosso con il prestigioso patrocinio dell’ Unione Stampa Sportiva Italiana (USSI), che sarà impreziosito dalla consegna dei premi dedicati a figure storiche del giornalismo e del calcio, tra cui il Premio USSI “Vincenzo Margiotta”. 🔗Leggi su Puntomagazine.it

