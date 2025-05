Quando Meloni dice Occidente il saggio guarda l’Europa

Quando Meloni menziona l'Occidente, il saggio osserva l'Europa. La riaffermazione diplomatica di Trump torna ai nodi fondamentali, rivelando come gli Stati Uniti abbiano già fatto concessioni significative a Putin prima ancora di negoziare. Un inizio tutt'altro che promettente, che mette in luce le complessità e le tensioni geopolitiche alimentate da scelte strategiche e alleanze fragili.

La grande iniziativa diplomatica di Donald Trump è tornata, ancora una volta, al punto di partenza. E non era certo un buon inizio. Gli Stati Uniti avevano infatti concesso a Vladimir Putin tutto quello che poteva ragionevolmente desiderare prima ancora di sedersi al tavolo, sposato per intero la sua (falsa) versione dei fatti e promesso di spalancargli le porte della legittimazione e del commercio internazionale, abbonandogli in un attimo tre anni di crimini di guerra, stragi di civili, camere di tortura e atrocità di ogni genere.

Quando Meloni dice Occidente il saggio guarda l'Europa

Quando Meloni parla di Occidente, si rivolge all’Europa, ma la recente iniziativa diplomatica di Donald Trump evidenzia come gli Stati Uniti siano tornati alle vecchie logiche di potere.

