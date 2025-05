Quando la finzione diventa terapia | guarire attraverso le storie

Quando la finzione diventa terapia, le storie aprono porte invisibili alle ferite non sanguinanti. In alcuni momenti, un romanzo come “Il barone rampante” o “L’amica geniale” può risvegliare emozioni sopite, trasformando la lettura in un viaggio di guarigione interiore. Le parole narrate hanno un potere silenzioso, capace di alleviare le ferite invisibili e di rendere più leggere le giornate.

Il potere silenzioso delle parole narrate Le storie non curano una malattia ma aprono porte. Alcune ferite non sanguinano. Stanno lì da anni e pesano sulle giornate senza un motivo chiaro. Poi capita di leggere “Il barone rampante”, “Chiedi alla polvere” o “L’amica geniale” e qualcosa si muove dentro. Non è solo empatia è qualcosa . 🔗Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Quando la finzione diventa terapia: guarire attraverso le storie

Altri articoli sullo stesso argomento

Infortunio Lautaro: corsa in Spagna per guarire prima | Sottoposto ad una terapia specifica

Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, accelera i tempi di recupero dopo un infortunio. In corsa verso la Spagna per sottoporsi a una terapia specifica, il bomber nerazzurro punta a rientrare in forma per la sfida con il PSG.

Quando il cibo diventa rifugio, l’approfondimento con Danyla De Vincentiis

Questo venerdì, a Italia Sera, esploriamo il complesso rapporto con il cibo insieme alla dottoressa Danyla De Vincentiis, psicologa e parent coach.

Accadde oggi: 14 maggio, una bimba di 5 anni diventa mamma

Il 14 maggio 1939, un evento straordinario e controverso scosse il mondo: Lina Medina, una bambina di soli cinque anni, divenne mamma.